"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن مشاركة المصريين في الانتخابات تعتبر حق لهم، موضحًا أنهم يجب أن يشاركوا في الانتخابات حفاظًا على هذا الحق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يُذاع عبر فضائية "المحور": "نعد اللجان الانتخابية منذ ما يزيد عن الشهر لاستقبال الناخبين".

وتابع: "تم تسليم كل الأوراق للقضاء، وسُكنوا في الفنادق الموجودة في المنزلة، حتى نوفر عليهم مشقة التنقل من المنصورة إلى مناطق اللجان".

وأردف: "هناك تنسيق كامل بين قوات الأمن المشاركة في تأمين اللجان الانتخابية ومحافظة الدقهلية لتوفير سبل الأمن والراحة للناخبين".

وأوضح: "كل اللجان ستكون مزودة بالتليفون الأرضي، لتسهيل الاتصال بين كافة الأطراف المُشرفة على الانتخابات الرئاسية".

واختتم حديثه قائلًا: "إحنا مش في انتخابات عادية، إحنا رايحين نلبي نداء البلد، وأنا براهن على وعي المواطن في المحافظة، وأتوقع أن يتزاحم المواطنون للإدلاء بأصواتهم".