"أمن كفر الشيخ" يضبط المتهمين باختطاف طفل مقابل فدية 4 ملايين جنيه

ضبطت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، برئاسة اللواء أحمد صالح، وبإشراف العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، خاطفي طفل للحصول من والده على "فدية" مقابل إعادته.

بدأت الواقعة عندما تلقى ضباط مركز دسوق بلاغا من (محمد محمود منصور- 52 عاما- تاجر ووكيل شركة الشرقية للدخان) مُقيم بقرية العجوزين بمركز دسوق، بتوجه نجله أحمد البالغ من العمر 5 سنوات لشراء بعض المستلزمات من أحد المحال بالقرية ولم يعد، واتصل به مجهول وطلب منه مبلغا ماليا قدره 4 ملايين جنيه كفدية لإعادته.

كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي مشترك بين قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ووضع خطة لفحص ظروف وملابسات الحادث، حيث تضمنت تفريغ كاميرات المراقبة في المكان المحيط للحادث، ومحاولة الوصول لشاهد رؤية وتتبع رقم الهاتف الذي أُجرى الاتصال منه عبر التقنيات الحديثة.

وذكرت قوات الشرطة في بيان لها، أنه أثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات تفيد تواصل الجناة مع المبلغ وحصولهم منه على مبلغ مالي قدره مليون و880 ألف جنيه ولم يسترد ابنه، وبتكثيف جهود فريق البحث تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم (رضا س. ع.- له معلومات جنائية مسجلة)، و(رامي ع. أ.) و(أحمد ع.) و(محمد ج.)، وجميعهم سائقي مركبات "توك توك" ومُقيمين بنفس القرية.

بالبحث عن الطفل بالقرية والأماكن المجاورة لها أمكن العثور عليه بمزرعة مهجورة بالقرب من القرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها، والمحتمل اختبائهم بها، بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الحادث وخطف الطفل باستخدام مركبة "توك توك" واحتجازه بمزرعة، وبإرشادهم تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه من والد الطفل المختطف بالكامل، ومركبة الـ"توك توك" المستخدمة.

حرر محضر رقم 4354 إداري دسوق، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام.