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الوطن

مجدي الجلاد: انتخابات 2012 كانت أعلى نسبة مشاركة لكثرة المنافسين

اليوم AM 02:03
كتب: خالد الأسمر
مجدي الجلاد: انتخابات 2012 كانت أعلى نسبة مشاركة لكثرة المنافسين

مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه يتوقع مشاركة كبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن خوف البعض من ضعف الإقبال على الانتخابات منطقي ولكنه مبالغ فيه.

ولفت الجلاد إلى أن الخوف المنطقي من ضعف الإقبال يأتي نتيجة أن مصر أصبحت أكثر أمانا من الانتخابات السابقة، لافتا إلى أنه عندما تواجه الدولة تحديات كبيرة يستشعر المواطن بقيمة التحدي، وبالتالي يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في العملية الانتخابية، وقد حدث ذلك بعد 2011 و2013 لأن الناس كانت تدافع عن كيان الدولة.

وتابع: "عندما يحدث استقرار سياسي في كل الدول الديمقراطية بالعالم، يحدث معها نوعا من أنواع التراجع في المشاركة في العملية الانتخابية".

وأفاد الكاتب الصحفي، بأن أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية في مصر كانت في انتخابات 2012، نظرا لكثرة المنافسين فيها.

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