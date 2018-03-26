تسجيل الدخول

الوطن

القعيد: "أتمنى الشعب ينزل الانتخابات بشكل كرنفالي مش مشاركة والسلام"

اليوم AM 03:40
كتب: خالد الأسمر
القعيد: "أتمنى الشعب ينزل الانتخابات بشكل كرنفالي مش مشاركة والسلام"

يوسف القعيد

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه لا بد وأن يشارك المصريون في الانتخابات الرئاسية الجارية.

وأضاف القعيد، خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المسألة ليست مسألة تصويت لرئيس، ولا أنصح أحدا بأن يختار شخصا معينا لأن كل فرد حر في اختياره.

وأشار إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية من أجل الوطن ومستقبل مصر، لافتا إلى أنه يرى أن الـ4 سنوات المقبلة ربما ستكون الأخطر من الأربع السابقة.

وتابع القعيد: "أتمنى أن يكون النزول للانتخابات بشكل كرنفالي، أو احتفالي وليس مجرد نزول للمشاركة والسلام".

أخبار متعلقة

يوسف القعيد: مشاهدة السيسي "سلم نفسك" رسالة للشعب للاهتمام بالثقافة

يوسف القعيد: مشاهدة السيسي "سلم نفسك" رسالة للشعب للاهتمام بالثقافة
اليوم.. دار الكتب تصدر كتابا جديدا من تقديم يوسف القعيد

اليوم.. دار الكتب تصدر كتابا جديدا من تقديم يوسف القعيد
يوسف القعيد: عبد الناصر أراد أن يشاهد المواطن فيلما على شاطئ الترعة

يوسف القعيد: عبد الناصر أراد أن يشاهد المواطن فيلما على شاطئ الترعة
يوسف القعيد: "ناصر" كتب رواية لم تكتمل.. وكان يريد أن يعمل صحفيا

يوسف القعيد: "ناصر" كتب رواية لم تكتمل.. وكان يريد أن يعمل صحفيا

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

بعد استشهاد مصري.. بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

بعد استشهاد مصري.. بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

"الوطنية للانتخابات": الوافدون سيصوتون في اللجان التي حددوها

"الوطنية للانتخابات": الوافدون سيصوتون في اللجان التي حددوها

بالفيديو| لحظة سحق شرطة بريطانيا سيارة فيراري فارهة

بالفيديو| لحظة سحق شرطة بريطانيا سيارة فيراري فارهة

بالفيديو| ماعز صغير يولد بدون وجه يثير الجدل على مواقع التواصل

بالفيديو| ماعز صغير يولد بدون وجه يثير الجدل على مواقع التواصل

والدة الشهيد أحمد الشبراوي: "انزلوا الانتخابات لو عاوزين أمن وأمان"

والدة الشهيد أحمد الشبراوي: "انزلوا الانتخابات لو عاوزين أمن وأمان"

اختيارات الوطن

انفراد| "الوطن" تنشر آخر تسجيل صوتي للفنانة ريم بنا قبل رحيلها

انفراد| "الوطن" تنشر آخر تسجيل صوتي للفنانة ريم بنا قبل رحيلها

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

الأكثر قراءة

عاجل