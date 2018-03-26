القعيد: "أتمنى الشعب ينزل الانتخابات بشكل كرنفالي مش مشاركة والسلام"

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه لا بد وأن يشارك المصريون في الانتخابات الرئاسية الجارية.

وأضاف القعيد، خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المسألة ليست مسألة تصويت لرئيس، ولا أنصح أحدا بأن يختار شخصا معينا لأن كل فرد حر في اختياره.

وأشار إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية من أجل الوطن ومستقبل مصر، لافتا إلى أنه يرى أن الـ4 سنوات المقبلة ربما ستكون الأخطر من الأربع السابقة.

وتابع القعيد: "أتمنى أن يكون النزول للانتخابات بشكل كرنفالي، أو احتفالي وليس مجرد نزول للمشاركة والسلام".