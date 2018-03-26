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الوطن

لميس جابر معاتبة "الوطنية للانتخابات" بسبب يحيى الفخراني: "حرام كده"

اليوم AM 03:42
كتب: شريف سليمان
لميس جابر معاتبة "الوطنية للانتخابات" بسبب يحيى الفخراني: "حرام كده"

لميس جابر

قالت لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية اليوم، برفقة أبنائها وزوجاتهم وأحفادها، مضيفة: "لازم الأطفال يعيشوا التجربة الديموقراطية بدري".

وعاتبت جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC"، اللجنة الوطنية للانتخابات بسبب زوجها الفنان يحيى الفخراني، قائلةً: "يحيى في مرسى علم هو وطاقم المسلسل، وطلبنا لجان، والناس في شرم الشيخ ومرسى علم مش هتسافر في طيارات عشان تنتخب، حرام كده الأصوات دي تروح".

وأضافت: "أيام انتخابات الإخوان كان في لجنة للمغتربين في كل لجنة، وكنت بشوف صعايدة كتير".

وتابعت: "أتوقع أن نفخر بمشاركة المصريين في الانتخابات، وأن تسجل اللجان الانتخابية إقبالًا كبيرًا".

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