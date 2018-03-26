والدة الشهيد شريف عمر للمصريين: "شاركوا.. متضيعوش اللي ولادنا عملوه"

قالت إيمان غريب، والدة الشهيد مقدم شريف عمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترشح أمامه مرشح واحد، وإنما هناك أعداء كثيرة ضده، وهي تركيا وقطر وغيرها من الدول التي تسعى لهدم مصر.

وأضافت غريب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": "أنا بكرة نازلة ومعايا مجموعة من أسر أبطال الإسكندرية"، وخاطبت الشعب المصري: "أنتوا متقلوش حاجة عن الأبطال اللي ضحوا بحياتهم عشان خاطر مصر وسمعة مصر".

وناشدت والدة الشهيد مقدم شريف عمر، المصريين، بالنزول للمشاركة في الانتخابات، قائلة: "متضيعوش اللي ولادنا عملوه".