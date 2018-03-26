عاجل| استشهاد مصري وإصابة اثنين في سقوط شظايا صواريخ بالستية بالسعودية

استشهد مقيم مصري وأصيب اثنان آخران بمدينة الرياض، إثر سقوط شظايا من صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه منطقة سكنية، واعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية للمملكة السعودية "واس".

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء الأحد، حادث سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، وتسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.