الشركة المنتجة لـ"رحلة يوسف": الفيلم باق بدور العرض السينمائي

نفت الشركة المنتجة لفيلم "رحلة يوسف"، ما تردد مؤخرًا على بعض المواقع الإلكترونية، عن رفع الفيلم من دور العرض السينمائية.

وأكدت الشركة، أن الفيلم ما زال موجودًا بدور العرض السينمائية من خلال توزيع الشركة العربية للتوزيع المتعاقدة على توزيع الفيلم.

وأضافت شركة "ترافلرز ميديا" للإنتاج الفني المنتجة للفيلم، أن الفيلم يقدم رسالة مختلفة في مضمونها، لتنمية الوعي بحب الوطن، وأهمية آثارنا وتاريخنا وحضارتنا العريقة التي تمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، وأن هناك كثيرا من المطامع الخارجية لسرقة تاريخنا.

وأشارت إلى أن أجد الفيلم من عدمه بدور العرض هو "حق أصيل لشركة التوزيع، ترفعه أو تبقيه وقت ما تشاء، ولا تدخل لنا في ذلك، ونحن نحترم قرارها"، بحسب الشركة المنتجة.