"الوطنية للانتخابات": الوافدون سيصوتون في اللجان التي حددوها

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الوافدين الذين سجلوا بياناتهم في الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية لتغيير موطنهم الانتخابي، سيصوتون في اللجان الانتخابية التى أبدوا رغبتهم بالتصويت فيها.

وأضاف الشريف، أن الوافدين الذين لم يقدموا طلبات لتغيرر موطنهم الانتخابي، سيدلون بأصواتهم في موطنهم الانتخابي الثابت ببطاقة الرقم القومي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الفترة من 9 يناير وحتى 28 فبراير الماضي، لتلقي طلبات الوافدين الراغبين في التصويت بلجان غير المثبتة ببطاقة أرقامهم القومية، وذلك داخل 390 مكتبا للشهر العقاري و38 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء لجان للوافدين موزعة على العاصمة الإدارية، وقسم ثان السلام سوق العبور، ومدينة بدر، ومدينة الرحاب، ومدينتي، وهي مناطق جديدة وبها آلاف الناخبين الوافدين المغتربين، وذلك لاستقبال الوافدين الراغبين في التصويت في غير موطنهم الانتخابي، موضحا أن تلك اللجان تضم أسماء الوافدين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم في المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري، وأبدوا رغباتهم في التصويت بتلك المناطق.

وأكد أنه يكتفي للتصويت أن يكون الناخب معه بطاقة الرقم القومي فقط، سواء كانت سارية أو منتهية، أو جواز السفر الثابت به بطاقة الرقم القومي.

وتنطلق اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، تنتهي الأربعاء الموافق 28 مارس الجاري.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويتنافس فى الانتخابات المرشحين عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.