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الوطن

الأرصاد: طقس معتدل أول أيام الانتخابات.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اليوم AM 06:57
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس معتدل أول أيام الانتخابات.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف الخبراء، أن الطقس يميل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ25 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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