عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة

توافد العشرات من المواطنين على العديد من اللجان الانتخابية بمركزى الصف وأطفيح، التابعين لمحافظة الجيزة، منذ قليل، وذلك استعدادا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الجيش والشرطة.

يذكر أن أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن قاعدة بيانات الناخبين فى مصر تتضمن 59 مليون و778 ألف و138 ناخبا، يحق لهم الإدلاء بالأصواتهم فى الانتخابات مقسمين إلى 29 مليون و730 ألف و175 ذكر بنسبة 50.4%، و29 مليون و347 ألف و963 ناخبة بنسبة 49.6%.