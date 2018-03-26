والدة الشهيد أبوعميرة لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"

قالت وفاء السيد البقري، والدة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، إنها سعيدة جدا بتصويت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمدرسة التي تحمل اسم نجلها، وأن هذا يعد تكريما لاسم شهيد الداخلية في فض اعتصام رابعة.

وأضافت والدة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لولا دماء مصطفى وزملاؤه الشهداء لما كانت مصر وصلت إلى العرس التي تشهده اليوم"، مشيرة إلى أنها تصوت هي ووالده اللواء يسري أبو عميرة وشقيقته سلمى في نفس المدرسة.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.