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الوطن

وزير التعليم يعتمد تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات

منذ 9 دقيقة
كتب: أميرة فكري
وزير التعليم يعتمد تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات

وزير التعليم العالي

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة الزقازيق، وذلك لكل من؛ عمر محمد غانم أمينا لكلية الهندسة، نبوية محمد الشهيدى مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، إبراهيم سلامة مديرا عاما للمدن الجامعية والتغذية، وكذلك تجديد تعيين كل من السيد الطبيب أحمد وجدى محمود مديرا عاما للشئون الطبية، محمد عبده أمين أمينا لكلية العلوم، المهندسة عزة محمود عبدالغنى مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، أشرف أحمد عامر مديرا عاما للشئون القانونية، المهندس أيمن محمد أبو الفتوح مديرا عاما للشئون الهندسية.

كما اعتمد الوزير قرارات تجديد تعيين عدد آخر من القيادات الإدارية بجامعة القاهرة شملت كلا من، أمل مصطفى كمال مديرا عاما لشئون الدراسات العليا، إلهام عبدالوهاب العوينى مديرا عاما للعلاقات الثقافية، ابتسام أحمد العتر أمينا لكلية التجارة، خالد على هيبة مديرا عاما لشئون العاملين.

واعتمد الوزير قرار تجديد تعيين كل من، إيهاب رجب الشربينى مديرا عاما للمشروعات البيئية بجامعة المنصورة، ماجدة حامد علوانى مديرا عاما للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، سيف النصر محمد نافع مديرا عاما للمدن الجامعية والتغذية بجامعة مدينة السادات.

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