أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود لـ"الوطن": "هنقول مليون ألف نعم للرئيس"

قالت نجلاء سامي أرملة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، إنها ستتجه للانتخابات وستدلي بصوتها وكذا أبناؤها، ولم تكتف بذلك بل دعت جميع أسر الشهداء للنزول.

ونشرت أرملة الشهيد صورة تحمل صور معظم أبناء الشهداء عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، وأرفقت تعليقًا بها تقول فيه: "انزلوا عشان خاطر حق دول في أبهاتهم وحقهم على مصر".

وأضافت نجلاء، لـ"الوطن"، أنها ستقف إلى جانب الرئيس والبلد "هو اللي خرّج مصر من نفق مظلم كانت داخلة عليه"، ودعت السيدات خاصةً إلى النزول لأنهن أول مَن نزلن في ثورة 30 يونيو ولهن دور إيجابي ملحوظ.

"أرامل الشهداء هتقول نعم ومليون ألف نعم لرئيسنا"، كلمات أرزملة الشهيد التي ترى أن انتخاب الرئيس السيسي لنصرة الشهداء ودمائهم الطاهرة.

ووجهت "نجلاء" رسالة للإرهابين، بأن أهالي الشهداء سيصوتون في الانتخابات "هنقف في أول الصفوف مش هنخاف ولا قنابل ولا إرهاب هيكسرنا ولا حاجة هتكسر مصر"، وأنها على يقين بأن الرئيس سيفعل أكثر مما قدمه للبلاد، ملقية باللوم على من يهتمون بالأكل فقط "لو مكنش في أمان مش هيلاقوا شغل أو أكل، قبل ما نفكر في الأكل والشرب المفروض نشوف إواي نأمن البلد".

وأشادت بتضحيات رجال الجيش والشرطة الذين يعملون على حماية البلاد دون معرفة ما إذا كانوا سيعودون إلى أهاليهم من عدمه "عشان تراب مصر ضحينا بالغالي والنفيس".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.