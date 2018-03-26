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الوطن

عاجل| إصابة مجندين بإعياء داخل لجنتين انتخابيتين في بني سويف

منذ 23 دقيقة
كتب: عمرو رجب
عاجل| إصابة مجندين بإعياء داخل لجنتين انتخابيتين في بني سويف

جانب من سير العملية الانتخابية ببني سويف

أصيب مجندان من قوات تأمين الانتخابات في محافظة بني سويف، اليوم، بإعياء بسبب آلام في البطن وارتفاع في درجة حرارة الجسم، ونقلوا لمستشفى الحميات وسمسطا المركزي، لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى الحميات ببني سويف، عمر اسماعيل مصطفى، أحد أفراد القوات المسلحة، والمكلف بتأمين الانتخابات بمدرسة لجنة "صلاح سالم"، مصاب بإعياء وارتفاع درجة حرارة الجسم.

كما استقبل مستشفى سمسطا المركزي، محمود محمد أحمد، 23 سنة، مجند من قوة تأمين الانتخابات بلجنة مدرسة "بني حالة" الإبتدائية، ومصاب بآلام في البطن، وجاري تحويله لمستشفى بني سويف العسكري.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، استقرار حالة المصابين، وتلقيهما الإسعافات الأولية اللازمة، عقب توقيع الكشف الطبي عليهما.

 

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