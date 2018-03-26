وزير الصحة بعد الإدلاء بصوته: أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي

أدلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وقال الوزير، في تصريح عقب الإدلاء بصوته، إن "التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب حتمي على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يؤدي واجبه ومسؤولياته في سبيل رفعته واستقراره وبناء مستقبل أفضل يفخر به كل مصري".

ودعا المصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي كما يريده أبنائه لتحقيق التنمية والتقدم.

وأشار الوزير إلى أن نجاح الانتخابات هي رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على بدء مرحلة البناء والاستقرار ومواجهة المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع، خاصة الاقتصادية والاجتماعية لتسريع وتيرة الإنتاج وإيجاد فرص عمل حقيقية لشبابنا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.