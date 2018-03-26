بالفيديو| أحمد بدير ونادية الجندي ولبلبة: «رايحين ننتخب بدري بدري»

أحمد بدير ولبلبة ونادية الجندي، كانوا أول الفنانين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية في الساعات الأولى من بدء الاقتراع.

وقال الفنان أحمد بدير لقناة «إكسترا نيوز»، إنَّ الانتخابات الرئاسية احتفالية لإثبات قيمة وعظمة الشعب المصري، مؤكدًا أنَّ الشعب المصري عبقري وعظيم. وأضاف: «كنت متوقع إن يكون فيه ناس بترقص قدام اللجان».

الفنانة نادية الجندي سارعت إلى لجنتها الانتخابية للاقتراع، وقالت لقناة «إكسترا نيوز»: «نازلة أدلي بصوتي دلوقتي حالًا، مش قادرة أستنى، أنا مصريّة للنخاع ومصر هي كل حاجة في حياتنا».

وأضافت: «رفضت أحتفل بعيد ميلادي إلا لما الانتخابات تنتهي وتبقى مشرفة، وأنا واثقة إن المصريين حاينزلوا بكثافة، كل المصريين بيحبوا بلدهم».

لبلبة هي الأخرى أكدت توجهها إلى لجنتها الانتخابية للمشاركة في الانتخابات، وقالت لـ«إكسترا نيوز»، «هروح بدري بدري قبل الزحمة». وأضافت: «أنا مبسوطة وحاسّة إني بحضن مصر، وعمالة أبص على النيل وحاسّة النيل بيضحك».

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

أحمد بدير: الانتخابات احتفالية.. ومتوقع ناس كتير ترقص قدام اللجان

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