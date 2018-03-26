وفد من "الكوميسا" يتفقد سير العملية الانتخابية في المنوفية

استقبل الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، صباح اليوم، وفد من اتحاد الكوميسا بالديوان العام، كمتابعين دوليين لمتابعة الانتخابات ومراقبة سير العملية الانتخابية.

وتفقد الوفد غرفة العمليات المركزية بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة، وكذا فتح اللجان وبدء عملية الإدلاء بالأصوات على مستوى المحافظة، كما تفقد الوفد مدرسة الإعدادية القديمة بنات، ومدرسة الثانوية بنات في شبين الكوم.

وأكد الوفد انتظام سير العملية الانتخابية وجاهزية كل اللجان، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود ما يعكر صفو العملية الانتخابية في نطاق المحافظة، وسيتجه الوفد إلى مركز ومدينة الشهداء، لتفقد عدد من المقرات الانتخابية، للتأكد من سير العملية الانتخابية بانتظام ويسر.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.