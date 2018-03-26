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الوطن

سحر نصر لـ"الوطن": نتمنى من الرئيس القادم تكملة المسيرة

منذ 15 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
سحر نصر لـ"الوطن": نتمنى من الرئيس القادم تكملة المسيرة

سحر نصر

قالت الدكتورة سحرة نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أثناء إدلائها بصوتها في مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، برفقة نجلها، إن يجب على جميع المصريين المشاركة في الانتخابات الحالية كواجب وطني ولأهمية التعبير عن أرائهم في اختيار الرئيس القادم للبلاد.

وأضافت نصر في تصريح لـ"الوطن"، أنها تتمنى من الرئيس القادم تكملة المسيرة التي قامت بها الدولة في الفترة السابقة من النهوض بالاقتصاد القومي حيث إن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الفترة القادمة لجني الثمار.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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