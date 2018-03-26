رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر لجنته الانتخابية داخل مدرسة طلعت حرب الابتدائية بمنطقة المعادي، داعيا المواطنين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري والسياسي. مشددًا على أن المشاركة في هذه الانتخابات تبقى واجبا وطنيا في المقام الأول.

وقال المستشار محمد جميل قد صرح عقب الإدلاء بصوته اليوم، "إن حجم المشاركة في هذه الانتخابات ستكون لها الكثير من الدلالات والرسائل للداخل والخارج خاصة في ظل المخططات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن وتفتيت الجبهة الداخلية للمجتمع المصري".

وأضاف: " أن الشعب المصري لديه إدراك عميق ووعي وطني لحجم التحديات التي تمر بها مصر وأبعاد تلك المخططات ومن يقف وراءها من المتربصين لهذا الوطن ".

وأكد على أهمية الاصطفاف الوطني بين جميع فئات الشعب المصري في هذه المرحلة خلف القيادة السياسية من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية؛ استكمالا لمسيرة البناء والتعمير والتنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تظل إشراقه نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.