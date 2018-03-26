بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها

أدلت الفنانة فيفي عبده بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة ميت عقبة الابتدائية بالزمالك، حيث حرصت على المشاركة في الانتخابات فور وصولها من الكويت صباح اليوم، وتوجهت إلى لجنتها الانتخابية.

وقالت فيفي، لـ"الوطن": "فضلت العودة إلى مصر للمشاركة في أولى أيام الانتخابات لأنه واجب وطني على المصريين جميعًا، وسعيدة جدًا بالنظام الذي تسير عليه الانتخابات وربنا يحمي مصر وشعبها ورئيسها".

ونشرت عبده، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع المواطنين أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.