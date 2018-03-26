بالصور| بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا يدلي بصوته في "العطارين"

أدلى البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة العطارين بالإسكندرية، ورافقه المطران نركسيوس الوكيل البطريركي بالاسكندرية.

وقال البابا، في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته، إنه يتمنى أن يشارك كل الشعب المصري في العملية الانتخابية، من أجل تقدم وازدهار مصر، مضيفا: "سعيد للغاية بما تحقق على أرض مصر خلال الأعوام السابقة، واليوم مصر تستكمل المسيرة الديمقراطية".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.