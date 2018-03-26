محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان الانتخابات.. وتشيد بإقبال المواطنين

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، لجنة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بميدان جلال قريطم بدمنهور، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، مشيدة بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خاصة من السيدات والشباب، ووجهت بتوفير سبل الراحة للناخبين والتيسير عليهم.

كما تفقدت عبده لجان مدارس الثانوية الزراعية بنين بدمنهور ومدرسة عبدالمنعم رياض ومدرسة سليم البشرى بدمنهور، يرافقها اللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد محمد عبدالعزيز، رئيس أركان حرب القوات البحرية، واللواء أركان حرب عبدالعزيز عمر، قائد الفرقة العاشرة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري، واللواء مجدي عناني، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.