معمرة عمرها "104 سنة" تنتخب بـ"الإسعاف": "هاجي للسيسي ولو في الصين"

بملامحها المصرية، والوجه الذي يظهر عليه تعب وشقاء المصريين، جاءت الحاجة حكيمة مجلع خليل، تبلغ من العمر 104 أعوام للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، ولاستكمال مسيرة ابنها الشهيد مكرم الجوهين.

وقالت المعمرة "حكيمة"، في تصرح خاص لـ"الوطن": "أبلغ من العمر 104 أعوام، وأنا مقيمة في حي القللي منذ 12 عاما، وحرصت على التواجد اليوم ولو على كرسي متحرك محمولة في سيارة إسعاف للمشاركة في رسم مستقبل مصر".

وأضافت الحاجة حكيمة، أن مشاركتها اليوم هي مجرد جزء من رد الجميل لمصر، مؤكدة أهمية احتشاد الناخبين أمام لجان الاقتراع فى جميع أنحاء الجمهورية من أجل الوقوف وراء مصر، وتأكيد أن المصريين يستحقون الديمقراطية التي ينعمون بها في تلك الفترة المهمة من تاريخ الوطن.

وتابعت الحاجة حكيمة: "هاجي للسيسي ولو في الصين، راجل أصيل ورجعلنا الأمن من تأني بعد جماعة الإخوان الإرهابية، وعاوزة أقوله ربنا ينصرك يا ريس على مين يعديك، كلنا وراك، انهارده عيد".

واستكملت الحاجة حكيمة: "السيسي هبة من عند ربنا لإنقاذ الشعب المصري من الظلام، وهو الأيد الحنينة للمصريين، ورجع للشعب المصري كرامته، بعد ما كنا غرباء في بلدنا".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.