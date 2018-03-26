DMC ترفع شعار "مصر تتحدى" في تغطية "الانتخابات الرئاسية"

"مصر تتحدى" هو الشعار الذي اخترته شبكة قنوات DMC في التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الذي بدات من السابعة صباح اليوم، وتستمر لمدة ثلاث أيام على الهواء مباشرة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

ويشارك فيها عدد كبير من مذيعين القناة وشبكة ضخمة من المراسلين تم توزيعهم على جميع اللجان الانتخابية في جميع محافظات وقرى الجمهورية.

ويكون هناك بث مباشر من مختلف اللجان الانتخابية على مدار الساعة، وبالاضافة إلى عدد كبير من المتخصصين والمحللين داخل استوديوهات القناة، وذلك من بداية العملية الانتخابية وحتى نهاية عملية فرز الصناديق الانتخابية.

فيما يشارك في فعاليات التغطية كافة مذيعين ونجوم قناة dmc وأبرزهم الإعلاميين أسامة كمال وإيمان الحصري ورامي رضوان وجاسمين طه وشيرين عفت وعمرو خليل، محمد عبد الرحمن.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.