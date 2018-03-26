لميس الحديدي عن تصويت أهالي الشيخ زويد: ده مشهد السيناوية وسط القصف

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها تتمنى أن تكون هذه الانتخابات "انتخابات سودا على الإخوان".

وعرضت لميس الحديدي مشاهد من تصويت المصريين بالشيخ زويد والتزاحم والتكدس هناك للمشاركة بالانتخابات.

وصفقت لميس الحديدي للمشهد، وقالت: "هو ده المشهد اللي لازم اصقفله، وهما دول المصريين، ده مشهد المصريين وسط معركة الإرهاب.. ده مشهد السيناوية وسط القصف والمعارك والتخويف.. ده مشهد اللي مات منهم 300 في مسجد الروضة.. دول اللي مخافوش وما أترعبوش ووقفوا بالطوابير.. أدي المصريين ولا بلاش".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.