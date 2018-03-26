تسجيل الدخول

الوطن

رئيس المجلس الأوروبي: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

منذ 28 دقيقة
كتب: الوطن
رئيس المجلس الأوروبي: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم، طرد 13 دبلوماسيا روسيا من بلاده على خلفية ما يعرف بـ"قضية سكريبال". 

ونشر الرئيس الأوكراني على حسابه في موقع "فيسبوك": "ردا على الهجوم الكيميائي… في سالزبوري، وبروح التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا من خلف الأطلسي، وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت أوكرانيا قرارا بطرد 13 دبلوماسيا من تلك القلة المتبقية على أراضيها. وكما هو معروف، فإن علاقاتنا الدبلوماسية مع روسية مجمدة عمليا"، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية. 

وكانت الرئاسة الروسية، أكدت، سابقا، أن موسكو غير مرتاحة بسبب عدم القدرة على التنبؤ والعدوانية التي تعبر عنها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ"قضية سكريبال"، في حين سيستمر الكرملين في تقديم موقفه في أوروبا.

وعثرت الشرطة البريطانية مؤخراً على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما نفى الجانب الروسي ذلك.

أخبار متعلقة

استدعاء سفراء روسيا في بولندا وليتوانيا ولاتفيا بسبب العميل "سكريبال"

استدعاء سفراء روسيا في بولندا وليتوانيا ولاتفيا بسبب العميل "سكريبال"
عاجل| رئيس البرلمان الأوروبي: إجراءات جديدة ضد روسيا خلال أيام

عاجل| رئيس البرلمان الأوروبي: إجراءات جديدة ضد روسيا خلال أيام
البيت الأبيض:ترامب يطرد 60 دبلوماسيا روسيا ويغلق قنصلية موسكو في سياتل

البيت الأبيض:ترامب يطرد 60 دبلوماسيا روسيا ويغلق قنصلية موسكو في سياتل
خروج ضابط بريطاني من المستشفى بعد إصابته في الهجوم على الجاسوس الروسي

خروج ضابط بريطاني من المستشفى بعد إصابته في الهجوم على الجاسوس الروسي

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

توافد الناخبون أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي قبل انتهاء الاستراحة

توافد الناخبون أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي قبل انتهاء الاستراحة

"آنجيل" صاحبة 70عاما: السيسي وفر لنا الأمن والأمان والتموين "ببلاش"

"آنجيل" صاحبة 70عاما: السيسي وفر لنا الأمن والأمان والتموين "ببلاش"

سيارة نقل كبيرة تجوب شوارع الفيوم بصوت "آلة تنبيه" لدعوة الناخبين

سيارة نقل كبيرة تجوب شوارع الفيوم بصوت "آلة تنبيه" لدعوة الناخبين

بالصور| رئيس جامعة المنوفية ينتخب في شبين الكوم: "الصوت أمانة"

بالصور| رئيس جامعة المنوفية ينتخب في شبين الكوم: "الصوت أمانة"

مسيرة لـ"سيدات النور" في البحيرة تأييدا للسيسي

مسيرة لـ"سيدات النور" في البحيرة تأييدا للسيسي

اختيارات الوطن

بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها

بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها

فيديو| المرأة المصرية.. النجم الأول في صباح أول أيام انتخابات الرئاسة

فيديو| المرأة المصرية.. النجم الأول في صباح أول أيام انتخابات الرئاسة

بالفيديو| أحمد بدير ونادية الجندي ولبلبة: «رايحين ننتخب بدري بدري»

بالفيديو| أحمد بدير ونادية الجندي ولبلبة: «رايحين ننتخب بدري بدري»

بالفيديو| الحكومة «في أول طابور».. والرئيس يسبقهم إلى «لجان الاقتراع»

بالفيديو| الحكومة «في أول طابور».. والرئيس يسبقهم إلى «لجان الاقتراع»

بالفيديو| عجائز بـ«قلب شباب» في انتخابات الرئاسة.. «ومين غيرنا يبنيها»

بالفيديو| عجائز بـ«قلب شباب» في انتخابات الرئاسة.. «ومين غيرنا يبنيها»

الأكثر قراءة

عاجل