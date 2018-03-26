رئيس المجلس الأوروبي: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم، طرد 13 دبلوماسيا روسيا من بلاده على خلفية ما يعرف بـ"قضية سكريبال".

ونشر الرئيس الأوكراني على حسابه في موقع "فيسبوك": "ردا على الهجوم الكيميائي… في سالزبوري، وبروح التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا من خلف الأطلسي، وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت أوكرانيا قرارا بطرد 13 دبلوماسيا من تلك القلة المتبقية على أراضيها. وكما هو معروف، فإن علاقاتنا الدبلوماسية مع روسية مجمدة عمليا"، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.

وكانت الرئاسة الروسية، أكدت، سابقا، أن موسكو غير مرتاحة بسبب عدم القدرة على التنبؤ والعدوانية التي تعبر عنها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ"قضية سكريبال"، في حين سيستمر الكرملين في تقديم موقفه في أوروبا.

وعثرت الشرطة البريطانية مؤخراً على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما نفى الجانب الروسي ذلك.