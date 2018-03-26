"الوطنية للانتخابات": كثافة التصويت بشمال سيناء تعلن أنه "يوم الكرامة"

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس الهيئة، إن هناك كثافة تصويتية في شمال سيناء، وهي رسالة بأن هذا اليوم هو يوم التحدي والكرامة والأمن والأمان.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر للهيئة في منتصف اليوم التصويتي الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية في الداخل، أن ما تلقته غرفة عمليات الهيئة استعلامات أو شكاوى والاستعلامات عن مقار اللجان، ويتم الاستجابة لها فورا.

وتابع الشريف أن "الشكاوى عبارة أن اللجنة ليس بها قاض أو أغلقت، وبعد الفحص وجدنا أن بها قاضية انتقلت لخارج اللجنة لتساعد كبار السن على التصويت، تنفيذا للتعليمات الموجهة للقضاة.