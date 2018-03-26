"الوطنية للانتخابات": المغتربون يصوتون باللجان المسجلة أو الأصلية فقط

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوى الواردة للهيئة بشأن الوافدين سبق التنبيه عليها قبل بداية التصويت.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر للهيئة في منتصف اليوم التصويتي الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية في الداخل، أنه "من يتواجد في محافظة غير محافظته عليه أن يسجل نفسه في مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية، ومن سجل نفسه قبل الانتخابات بـ 55 يوما يتوجه إلى اللجنة التي حددها وسيجد اسمه بها، ومن لم يتخذ هذا الإجراء في حينه صوته موجود في لجنته الأصلية، ولا صحة لأي وافد أن يصوت في أي لجنة ومن سجل نفسه فقط سيجد اسمه في الكشوف".

وتابع الشريف أن كثافة الاقبال والحضور والاصطفاف أمام الصناديق هو "روح العملية الانتخابية"، وكثافة الإقبال يكتمل بها هذا اليوم، "وكانت الهيئة الوطنية دعت للتصويت من خلال منشورات وملصقات ومن خلال انتشار الشباب، وتوجهنا للمجلس القومي للمرأة لأن المرأة المصرية قاربت نسبتها للنصف، ودورها أساسي ومحوري، ومن ثم فإن الهيئة الوطنية للانتخابات مهتمة لدعوة المواطنين إلى المشاركة وكثافة الإقبال والاصطفاف للحفاظ على حق المواطنين في تحديد مستقبلهم".

وتابع الشريف أن "القاضي يلتزم بالحياد والشفافية، وكل مواطن يعطي صوته لمن يستحق ومن يرغب، والتصويت أمانة، ولا تستمعوا لدعوات المقاطعة، فهي لا تصب في مصلحة الوطن".