الوطنية للانتخابات: 7محافظات الأعلى تصويتا.. وتأخر 12 لجنة عن الاقتراع

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، أسيوط، شمال سيناء، وأسوان هي الأعلى كثافة في التصويت حتى الآن.

وأضاف "الشريف"، خلال مؤتمر صحفي للهيئة قبل قليل، أن اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد إلا القليل منها والذي وصل إلى نحو 12 لجنة كان التأخير فيها يتراوح ما بين نصف إلى ثلث ساعة لأسباب متغيرة، وكان أبرز الأسباب صعوبة وصول القضاة للجانهم، مشيرا إلى أن هناك قاضي في إحدى اللجان في الإسكندرية حدثت لديه حالة وفاة عائلية وتم الدفع بالبديل وهذا الأمر لم يستغرق أكثر من نصف ساعة.

وأشار إلى أن جميع اللجان فتحت أبوابها واستقبلت الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، مشددًا على أن الانتخابات تسير منذ اللحظة الأولى بشكل منتظم خاصة مع وجود مساعدات وتيسيرات كبيرة للناخبين.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.