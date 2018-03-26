الأمم المتحدة تحذر من "دواعش الصحراء"

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، إن انهيار تنظيم داعش في سوريا والعراق، أدى إلى زيادة تجنيد المتطرفين في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، مما يهدد باندلاع أزمة مهاجرين أوروبية جديدة.

وأضاف بيزلي لأسوشيتد برس، الاثنين، أن "الكثير من المسلحين، الذين فروا من سوريا، انتهى بهم المطاف في جنوب الصحراء الكبرى، وهي حزام من الأراضي شبه القاحلة يمتد من شرق إلى غرب القارة ويعيش به 500 مليون شخص"، وذلك فقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكر أن مقاتلي تنظيم داعش يتعاونون، مع جماعات متطرفة أخرى لإيجاد "صعوبات غير عادية" في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع: "أحذر قادة أوروبا بأنهم قد يواجهوا، موجة هجرة من جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير من الموجة الناجمة عن الصراع السوري".