"الوطنية للانتخابات": سمحنا للجميع بتفقد اللجان.. "ليس لدينا ما نخفيه"

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل القضاة سمحوا في لجانهم بدخول مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ورصدنا بعض المشاكل البسيطة وكانت بسبب عدم تواجد التصاريح لبعض من منظمات المجتمع المدني.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر للهيئة في منتصف اليوم التصويتي الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية في الداخل، أن "قوة العملية الانتخابية في شفافيتها ووضوحها، ولم نرفض أحدا لأننا ليس لدينا ما نخفيه وتم تذليل كل العقبات والمشكلات".