"الوطنية للانتخابات":الفرز نهاية اليوم الثالث..والتصويت ممتد لآخر ناخب

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، إن هناك اقبال كثيف في بداية اليوم الأول، والقضاة والموظفون أيضا مسموح لهم بالتصويت في اللجان التي يشرفون عيلها.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أن هناك 7 موظفين لمعاونة القضاة في اللجان، وهناك منسق للطابور من ضمن الموطفين.

وتابع الشريف أنه لكل ناخب حد أقصى 3 دقائق للتصويت، مشيرا إلى أن "الفرز سيتم في نهاية اليوم الثالث داخل اللجنة الفرعية، وفي حضور ممثلين ووكلاء للمرشحين ومن يحضر من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويستمر التصويت مع آخر مواطن وجود في اللجنة حتى لو استمر لبعد التاسعة بساعات".