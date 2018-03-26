زادت نسبة إقبال الناخبين فى الشيخ زويد، إلى أعلى مستوياتها، خلال وقت الظهيرة.

وقال إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب، فى الشيخ زويد ورفح، إن النشطاء من شباب الشيخ زويد عملوا خلال الأيام الماضية، على حث جميع الأهالى على الخروج للانتخابات للإدلاء باصواتهم.

وأضاف: "الجميع من عائلات الشيخ زويد خرجوا سواء من الرجال والنساء والشباب، على الرغم من عاداتنا خروج المراة، إلا أن دافع الخروج كان أقوى من دافع العادات والتقاليد".

وقال الشيخ عارف أبوعكر، ،حد أبناء سيناء، إن "هناك عملية ثار بين الأهالى والجماعات الإرهابية التى قتلت الشباب، وكانت سببا فى تدمير البيوت والمزارع".

وتابع: "الأهالى فى الشيخ زويد أيقنوا بأنه لا مناص أمامهم، إلا بالوقوف مع الدولة التى تحارب الإرهاب بكل قوة وحزم".

وقال محمد أسير من شباب الشيخ زويد، إن "طوابير الانتخابات زادت بعد الظهيرة بشكل أكبر بكثير من وقت الصباح، فالأهالى ترد الجميل لقوات الأمن التى تقف بجوارهم وتحارب الإرهاب".

وأكمل: "اللواء عبدالفتاح حرحور إنحاز بشكل تام وواضح إلى أهالى الشيخ زويد، وعمل على تذليل العقبات وقام بإرسال كميات كبيرة من الخضروات والمواد الغذائية والأعلاف".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.