السيسي وموسى على "السوشيال".. منافسة وشعبية من نوع آخر

في لحظة مهمة من تاريخ مصر يتوجه فيها الناخبون للتصويت على اسم رئيس مصر، الذي سيتولى المهام خلال السنوات الأربع المقبلة، وتتوجه أنظار العالم نحو صناديق الاقتراع، متابعين مشاركة المصريين من الساعات الأولى، والإقبال الكثيف في بعض المناطق.

في العالم الافتراضي كانت هناك أيضا مشاركات حاشدة بين أنصار المرشحين الرئاسيين، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمرشح المنافس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ولكن عبر فيسبوك.

وبعد أول لحظة من إدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات، في تمام التاسعة من صباح اليوم، نشرت صفحته الرسمية صوره في اللجنة، والتي لاقت تفاعلا كثيفا وصل بعد 6 ساعات من نشرها إلى 37 ألف إعجاب ونحو 6 آلاف مشاركة.

بينما أدلى المرشح موسى مصطفى موسى بصوته في تمام الثانية ظهرا، بعد نحو 5 ساعات من فتح اللجان، ونشرت صفحته فيديو لإدلائه بصوته، وبعد ساعة من نشر الفيديو لم يحصل سوى على إعجاب واحد فقط، ولا مشاركات.

وهذا يعكس بشكل واضح حجم الشعبية التي يتمتع بها المرشحان المتنافسان على مواقع التواصل، ومدى تفاعل الجماهير مع صفحتيهما الرسميتين، وما تمثل هذه المؤشرات من دلائل وجود وانتشار مع الجماهير المصرية لكلا المرشحين.