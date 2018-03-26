"الوطنية للصحافة": إقبال أهالي سيناء للاقتراع إنذار أخير للإرهابيين

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإقبال الكبير لأهالي شمال سيناء في الانتخابات الرئاسية، بمثابة إنذار أخير للجماعات الإرهابية، ليرحلوا دون رجعة، قبل أن تصبح أرض الفيروز مقبرة كبرى يدفنون فيها، ويتطهر ترابها من دنس الإرهاب.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن المؤشرات الأولية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تشير إلى أن محافظة شمال سيناء تأتي في مقدمة محافظات في التصويت، ما يؤكد عزم أهاليها وعواقلها على الوقوف خلف قوات الجيش والشرطة، لتعقب فلول الجماعات الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها، وتسليمها لقوات الأمن.

وأشادت الهيئة بالأعمال البطولية لرجال مصر، الذين يخوضون أشرف المعارك في مواجهة قوى الشر، كانت تضحياتهم من أجل أن تظل راية مصر مرفوعة في السماء، ويعيش شعبها حرا كريما، متمتعا بالأمن والسلام.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.