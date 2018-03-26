"أمين وفوزية".. جمعهما حب عبدالناصر.. وحياتهما تكتمل بانتخاب السيسي

عاصرا معا عهودا مختلفة لرؤساء مصر بداية من الراحل جمال عبدالناصر، حتى وقتنا الحالي، كانا يحرصان في كل مرة الذهاب معا إلى مقر اللجنة الانتخابية ولم يتخاذل أحدهما يوما عن ممارسة حقه الانتخابي في اختيار مستقبل بلده، رغم عدم حصولهما على مؤهل تعليمي عالي.

من أمام مقر لجنة مدرسة الطليعة الثانوية بنات بمنطقة السيدة زينب، توسط طابور الناخبين الحاجة فوزية، 75عاما، والحاج أمين 76 عاما، يتكآن معا على بعضهما البعض يدعمهما عصا خشبية يمسك بها الزوج المسن، يهتفان من بعيد "تحيا مصر".. "يحيا رئيسنا السيسي".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

الزوجان اللذان ارتسمت على وجهيهما ابتسامة تفاؤل كبيرة يرددون كلمات دعم للشباب القادم للتصويت، استرجعا ذكرياتهما مع أول رئيس عاصروه كان في عهد الراحل جمال عبدالناصر، وحسب حديثهما لـ"الوطن" في عام 2014 كان صوتهما للسيسي وحضرا اليوم للتصويت للرئيس السيسي مرة ثانية، لأنه أعاد هيبة وأمن البلد مثل أيام عبدالناصر.

"ناصر كان حبيب الملايين والسيسي بقى حبيب كل المصريين "، عبارة أطلقتها السيدة السبعينية التي حضرت جنازة الراحل عبدالناصر، أيضا، وكانت حينها شابة صغيرة، شبهت فيها حب ودعم الناس للسيسي بحب الشعب لناصر بل وأكثر، فالرئيس السيسي حسب قولها" بنى مشاريع في أماكن ماكنش حد بيسمع عنها قبل كده وفي عهده أحفادنا اتعلموا أحسن تعليم".

فور خروجهما من مقر التصويت جلس الزوجان ليستريحا قليلا، ودار حديث بينهما وبين الناخبين المتوافدين على اللجنة، وتقول الحاجة فوزية"عندي أمراض الدنيا وتعبانة بس لازم كلنا نشارك ولو أكتر من كده هنزل برضو أنا والحاج زي ما اتعودنا".