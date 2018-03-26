"المؤتمر": إقبال كبير من المرأة وكبار السن في اليوم الأول للانتخابات

أكد الدكتور أحمد إدريس، رئيس غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر، أن استقصاء وإستطلاعات الرأي، التي قامت بها غرف العمليات المركزية للحزب والغرف الفرعية بالمحافظات المنوط بها متابعة الانتخابات الرئاسية تؤكد شدة إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات.

وقال إدريس لـ"الوطن"، إن هناك غرف عمليات فرعية بالمحافظات تتابع الانتخابات الرئاسية في المدن والقرى والنجوع وترفع تقاريرها أول بأول للغرفة المركزية وكلها تؤكد على اصطفاف المصريين خلف الدولة ووعيهم الكامل بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضاف إدريس أن أكثر الفئات المشاركة في الانتخابات الرئاسية من المرأة وكبار السن وعلى الشباب المصري النزول بكثافة أمام صناديق الاقتراع والمشاركة في هذا الحدث الفاصل في تاريخ مصر في ظل متابعة الرأي العام العالمي له عن كثب.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.