محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، سير العملية الانتخابية في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، حيث تابع إقبال الناخبين في أول أيام الانتخابات الرئاسية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، إنه جرى توفير جميع السبل والوسائل للتيسير على المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم، ولم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات بسير العملية الانتخابية، وأن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية الاقتراع، مشددا على الجميع العمل بأقصى جهد ممكن لتلافي حدوث أي مشكلات وحل أي مشكلات طارئة على الفور.

وأضاف المحافظ، أنه يجري متابعة جميع اللجان الفرعية على مستوى المحافظة حيث جرى ربط جميع قرى ومدن المحافظة بغرفة العمليات الرئيسية وفروعها بالمراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية أولاً بأول، وتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.