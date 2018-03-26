رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويشيد بإقبال الطلاب

أدلى رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبوالمجد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، في مقر لجنته بمدرسة المنيا الثانوية العسكرية بنين.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أنه لمس حرصا كبيرا من الطلاب على النزول والتوجه لصناديق الاقتراع، بعد أن أعلنت الجامعة العديد من التسهيلات للسماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية على نحو يشير بمدى الوعي لدى الطلاب وحرصهم على استقرار وطنهم، وإعمالا لحقهم الدستوري والقانوني في الانتخاب.

وأشاد أبوالمجد، بمشاركة الشعب المصري في الإدلاء بصوته وممارسة حقه الدستوري في الانتخاب، مؤكدا أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته في عرس ديمقراطي يشهده العالم.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.