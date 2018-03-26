زاهي حواس: أصريت على العودة من أمريكا للتصويت في الانتخابات

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه كان في أمريكا يقوم بافتتاح معرض توت عنخ أمون، وأصر على العودة اليوم هو ووزير الأثار للقيام بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، أن مصر مرت منذ 4200 سنة، بثورة اجتماعية غير عادية كان يمكن أن تقضى على أي دولة، لكن دائمًا ما تقوى مصر بعد أي فترة صعبة تمر بها على مر تاريخها.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.