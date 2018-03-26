"دعم السيسي" على أنغام "3 دقات".. "نازلين تاني على صندوق الانتخابات"

على أنغام "تلات دقات" الذي أصبح اللحن الأكثر أُلفة وانتشارًا بين المصريين في الآونة الأخيرة، قدم المطرب الشاب أمير سامي "مظاهرة حب" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، حيث قدم أغنية تحت ذلك العنوان تعبيرًا عن حبه وتقديره للرئيس.

بالتعاون مع فريق عمله، المؤلفة نهال السنهوري، والموزع أحمد حنفي، خرجت الأغنبة للنور، وفق "سامي"، نتيجه لإيمانهم بصدق الرئيس السيسي وصواب خطواته.

اختيار لحن "3 دقات"، كان الهدف من ورائه، وصول الرسالة بسهولة إلى المتلقين، فاللحن المألوف والمحبوب اختصر جزء كبير من الطريق، بحسب فريق العمل.

"ردود الأفعال كانت مُرضية جدًا"، هكذا عبر أمير سامي، عن سعادته بالتفاعل مع أغنيته، فعلى الرغم من أن صفحته الرسمية لا تحوي عددًا ضخمًا من المتابعين إلا أن الأغنية لاقت انتشارًا واسعًا، غير مقتصر على متابعينه، بل لاقت رواجًا بين رواد "فيس بوك".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.