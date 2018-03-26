محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات أبلغ رد للعالم على ديمقراطية مصر

قال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، هو أبلغ رد للعالم أجمع على ما تعيشه مصرنا الحديثة من ديمقراطية واستقرار، وما ينعم به المواطنين من أمن وسلام.

وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده عدد من لجان الانتخابات الرئاسية 2018م بمركز الفيوم، شملت لجان قرى العامرية، والعدوة وسيلا، للتأكد من جاهزيتها ومدى توافر مستلزمات العملية الانتخابية بها، أهمية مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم بصناديق الانتخابات بكامل حريتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يريدون.

وتفقد محافظ الفيوم، خلال الجولة، لجان مدرسة سيلا الإعدادية المشتركة، وشدد على أهمية مشاركة الشباب والشخصيات العامة في حشد المواطنين، وأن يوفر مسئولي الجهاز التنفيذي، وسائل الراحة للمواطنين باللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.