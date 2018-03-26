مصر تعرب عن خالص تعازيها لروسيا في ضحايا حريق أحد المراكز التجارية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها لحكومة وشعب روسيا الصديق في ضحايا الحريق، الذي نشب بأحد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو الروسية، مما أدى إلى وفاة 64 شخصا حتى الآن وعدد من المصابين.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب روسيا الصديق في تلك المحنة.

يذكر أن 64 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مركز تسوق في كيميروفو، المدينة الصناعية في وسط سيبيريا، بحسب ما أفادت به لجنة التحقيق المعنية بالنظر في الجرائم الكبرى.

وأضافت اللجنة في بيان أن 44 شخصا أصيبوا بجروح في الحريق بينهم عشرة ما زالوا في المستشفى.

وكانت حصيلة أولية أعلنتها لجنة التحقيق الروسية في بيان الأحد، قد تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص هم ثلاث نساء وطفل ورجل في الحريق، قبل أن ترتفع الحصيلة مساء الأحد إلى 37 قتيلا.

ونقلت الوكالات عن أجهزة الطوارئ أن العديد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين إثر الحريق، هم 70 شخصا بينهم 40 طفلا.