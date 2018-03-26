وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أحفاده

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عصر اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة الشهيد إبراهيم الرفاعي "مدرسة بنت الشاطئ" بالتجمع الأول.

ودعا عبدالغفار خلال إدلائه بصوته جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وخص بدعوته المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب إلى الإدلاء بأصواتهم.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسر إدلاء منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام، وفقًا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمعاهد العليا، بما يمكن منتسبي المجتمع الأكاديمي من تنفيذ واجبهم الدستوري بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجرى خلال الفترة من 26-28 من مارس الجاري.

واصطحب الوزير أحفاده أثناء إدلائه بصوته اليوم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.