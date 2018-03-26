محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية

تابع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية بنطاق المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية 2018 بالديوان العام، حيث إقبال الناخبين الكثيف على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر وفي أول يوم من أيام الانتخابات الرئاسية والتي تمتد من اليوم الاثنين حتى الأربعاء القادم بنطاق المحافظة.

وأجرى الشعراوي، من خلال غرفة العمليات الرئيسية اتصالات بالقضاة رؤساء اللجنة العليا للانتخابات بقطاعي جنوب وشمال الدقهلية لتذليل العقبات أمام الناخبين بجميع اللجان فضلا عن اتصالاته بالمسئولين في غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والأحياء.

ووجه المحافظ، جميع مسئولي غرف العمليات الفرعية أهمية الإبلاغ الفوري عن اي أحداث لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الأجهزة المختصة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق والاتصالات فيما بين الجميع وبذل أقصى الجهود من أجل التصدي لأية طوارئ فورا، مؤكدا الإصرار على نجاح العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 983 لجنة فرعيه، في 792 مقرا ومركزا انتخابي بنطاق المحافظة، موضحًا أن من لهم حق التصويت بالدقهلية 4 ملايين و95 ألف 720 ناخب.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم توفير كافة السبل والوسائل الممكنة للتيسير على المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً تزايد إقبال الناخبين في الساعات الأولى منذ فتح باب لجان الاقتراع لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشارك في أعمال متابعة سير عملية الانتخابات بغرفة عمليات المحافظة بالديوان العام اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، القيادات الأمنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بعملية الانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، رؤساء قطاعات الخدمات الذين تم اختيارهم كأعضاء بغرفة العمليات لمتابعة سير عملية الانتخابات بمحافظة الدقهلية.