انتهاء اليوم الأول للتصويت بالبحر الأحمر وغلق اللجان 

انتهت عملية التصويت فى لجان البحر الأحمر، عقب انتهاء اليوم الأول، من انطلاق انتخابات الرئاسة.

وشهد عدد من لجان الغردقة ورأس غارب توافد أعداد كبيرة من الناخبين قبل إغلاق اللجان، وأغلق القضاة المشرفين على الانتخابات اللجان الفرعية وتم تشميعها بالشمع الأحمر، وتسليمها لقوات الأمن لتأمينها.

وقال المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة، أن اليوم الأول من التصويت انتهى بدون رصد أية مشكلات أو معوقات في اللجان وأن العملية الانتخابية في اليوم الأول تمت بشكل طبيعي ومنتظم.

وأوضح أن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالا كثيفا من الناخبين في عدد كبير من اللجان، وإقبال متوسط في عدد آخر من اللجان وقامت قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان على أعلى مستوى واضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وفرت جميع سبل الراحة للقضاة وأعضاء الهيئات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

فرضت أجهزة الأمن في البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة، لتأمين انتخابات الرئاسة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، وكثفت قوات الشرطة والجيش، تواجدها بمحيط المنشآت والمواقع الحيوية والميادين على مستوى المحافظة.