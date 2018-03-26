"عمليات الصحفيين": تلقينا شكويين فقط في اليوم الأول للانتخابات

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الزملاء الصحفيين أدوا واجبهم المهني في تغطية انتخابات الرئاسة في يومها الأول بكل حرية ومهنية.

وأضاف عبدالمجيد في بيان للغرفة منذ قليل، أن اللجنة قد تلقت شكويين فقط على مدار اليوم، الأولى لزميل من وكالة الأنباء الكويتية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، أكد خلالها عبر اتصال هاتفي بأرقام الغرفة، أنه مارس عمله في تغطية الانتخابات بعدد من اللجان بحرية، باستثناء لجنة بالعمرانية، طلب مسؤول التأمين خطاب تفويض تغطية من صحيفته، وعند تلقي الشكوى قمت بالاتصال بالجهة المعنية التي أزالت سبب الشكوى على الفور، وأخطر الزميل بذلك.فيما كانت الشكوى الثانية من زميل بـ"أخبار اليوم"، تتعلق بإعاقة حرية حركته داخل لجنة بمنطقة السبتية، وتم التواصل مع الجهات القضائية التي أبدت تعاونها مع الإعلام لتمكينه من أداء مهامه.

وأشاد عبدالمجيد بدور الزملاء الصحفيين في نقل الحقائق، بحرفية ومهنية في الحدث الأهم في الوطن، معربًا عن تقديره لتفهم الجهات المعنية بالإشراف على، وتأمين العملية الانتخابية لدور الإعلام والاستجابة السريعة بإزالة مسببات الشكويين.وأشار عبدالمجيد إلى استمرار الغرفة في عملها حتى الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع.