لجان كفر الشيخ تغلق أبوابها بإقبال متزايد في الساعات الأخيرة

أغلقت لجان كفر الشيخ الانتخابية، أبوابها مع انتهاء اليوم الأول للتصويت، وسط إقبال متزايد في الساعات الأخيرة للتصويت، في الانتخابات الرئاسية في الداخل.

وتوافد الناخبون منذ الصباح الباكر على اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث يحق لمليوني و 118 ألف و 991 ناخبال، للإدلاء بأصواتهم موزعين على 14 لجنة عامة، و 525 مركز انتخابي، بـ 582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاض.

وتابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، والتي تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.