التعليم العالي: اصطحاب الأطفال إلى الانتخابات أمر مهم

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنه شارك اليوم في العملية الانتخابية مصطحبا معه أحفاده.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الانتخابات رسالة وقيمة وتَعَود منذ الصغر.

وأشار، إلى أن الأطفال حينما يخرجون مع الأهالي خلال مشاركتهم بالعملية الانتخابية يدركون مبكرا قيمة هذا العرس الانتخابي ويصبح لديهم وعي فيما بعد بأهمية هذا الصوت وتلك المشاركة بالنسبة لمصر.

وتابع عبد الغفار، أن شباب الجامعات كانوا مفاجأة بالنسبة له من خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية اليوم لافتا أنه ينتظر منهم أكثر في اليومين الآخرين.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.